La Inteligencia Artificial que transformó canciones de Bowie en videos surreales

Así de coloridas y espaciales se ven “Space Oddity” y “Starman” gracias a la Inteligencia Artificial Midjourney.

La Inteligencia Artificial está cada vez más presente en proyectos artísticos y musicales. Ya hemos visto cómo los fans la han usado para mostrar cómo serían sus animes favoritos en la vida real, como Sailor Moon y Dragon Ball, y los artistas han creado obras que no han estado exentas de controversia. David Bowie murió en 2016, pero sigue vivo en su legado y, ahora, la Inteligencia Artificial Midjourney creó increíbles videos musicales basándose en la letra de sus más grandes éxitos.

En este video podemos ver una versión de “Space Oddity” en la que cada verso de la canción es una imagen generada por IA:

Y aquí “Starman”, otra canción espacial de David Bowie, en la que cada verso está generado a través de Midjourney:

Aidontknow en YouTube no solamente ha hecho versiones generadas por IA de las canciones de Bowie. También están “Pink Venom” de Blackpink, “Shape of You” de Ed Sheeran, “Counting Stars” de Bad Republic y muchas otras canciones en puerta, cuyas letras son suficientemente descriptivas como para crear increíbles imágenes a manera de videos musicales.

Si eres fan, también tienes que ver el documental ‘Moonage Daydream’ de Brett Morgen, el mismo director de ‘Montage of Heck’ sobre Kurt Cobain, que ya se estrenó y es todo un viaje musical y visual por la carrera de David Bowie. Es el único aprobado por su familia e incluye éxitos como “Changes,” “Starman,” “Ziggy Stardust,” “The Jean Genie,” “All The Young Dudes,” “Life on Mars,” “Rebel Rebel,” “Fame,” “Young Americans” y “Golden Years”.

