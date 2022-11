¿Qué pasó con Vine? La red social que dio paso a TikTok (y desapareció misteriosamente)

¿Se acuerdan de Vine? Esa app que Twitter compró hace mucho... y dejó morir.

Hace muchos años, antes de que prácticamente todas las redes sociales comenzaran a enfocarse en los videos, existió una red social que fue pionera en ese formato. Muchos recuerdan Vine como el lugar donde nacieron cientos de influencers, una aplicación con la que era posible grabar seis segundos en video y compartirlos con el mundo. Pero la plataforma alcanzó un éxito descomunal... hasta que se desinfló y murió.

Vine fue una gran idea que estaba adelantada a su época. El mundo estaba ansioso por compartir fragmentos de su vida en video, pero el ancho de banda y la calidad de la cámara de los smartphones de la época aún dejaba mucho que desear. Estamos hablando de 2012, recordemos. La app fue creada por Don Hofmann, Yusupov Rus y Colin Kroll.

En ese mismo octubre, la app era tan popular que Twitter se las compró por cerca de 30 millones de dólares (un trato que hoy en día representa una bicoca y que sus mismos creadores habrían preferido no aceptar, como declararon años después), a pesar de que la app no estaba terminada. Los tres creadores de Vine se mudaron a Twitter también, pero ahí tuvieron problemas que tenían que ver con otras redes sociales y el bloqueo de Facebook a Vine, que ya no mostraba sus videos en la plataforma (la compañía de Mark Zuckerberg también estaba haciendo sus propias pruebas con contenidos en video).

En su momento de máxima popularidad, Vine llegó a tener 100 millones de usuarios mensuales. Vivió otros tres años y aumentó el límite de tiempo para los videos, de seis segundos a 140. Pero, en 2016, la compañía decidió que no sería posible subir más videos a la plataforma y solo podían verse los que ya existían. Después esos se archivaron y no volvieron a verse jamás (a excepción, claro, de los que algunos usuarios descargaron y volvieron a subir a plataformas como YouTube).

Lo que pasó con Vine fue que la plataforma no apoyó a sus creadores de contenido, pues no existían aún opciones de monetización ni de publicidad. Durante su lanzamiento, después de la adquisición de Twitter, comenzó a proliferar el contenido pornográfico en la app, cosa que también llevó a la compañía a subir la edad mínima para usar Vine, de 13 a 17 años.

El cierre oficial de Vine fue en enero de 2017. En cuanto a sus creadores, Kroll y Yusupov se dedicaron a trabajar en otro proyecto: HQ Trivia. Kroll falleció trágicamente en diciembre de 2018 por una sobredosis de drogas.

Hoy en día, en 2022, TikTok es una de las apps más descargadas y exitosas del mundo. La plataforma abrió, una vez más, las puertas al contenido en video, y varias han seguido sus pasos como Facebook con los reels de Instagram o YouTube Shorts. Si hubiéramos tenido Vine hoy, todo habría sido diferente y quizá sería esa la app más popular del planeta.

