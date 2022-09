Brendan Fraser: Abusos, un divorcio y la depresión que alejaron a la estrella de Hollywood

El actor que regresa con un protagónico en “The Whale” después de una década, se ausentó de Hollywood debido a varios traumas que atravesó en los últimos años.

La reacción que tuvo Brendan Fraser quien se conmovió hasta las lagrimas por la ovación de varios minutos que recibió el fin de semana pasado en el Festival de Cine de Venecia, se hizo viral debido a que el actor llevaba años alejado de los protagónicos en las pantallas.

Fraser fue uno de los actores más populares y queridos de la década de 1990 y principios de los dosmiles. Su rostro estaba en todas las películas taquilleras de comedia y acción.

Cómo olvidar sus papeles en cintas como Al diablo con el Diablo, La Momia y George de la selva.

A pesar de todo este éxito, Brendan de repente desapareció de Hollywood y cuando regresó fue atacado por el cambio drástico en su físico que lo hizo lucir casi irreconocible. Aunque siguió actuando en algunas películas como Ni un paso en falso, la realidad es que pasó una década sin que obtuviera algún protagónico.

Por eso su gran regreso en el filme The Whale, en donde interpreta a un profesor obeso que lleva una vida solitaria y quiere recuperar a su hija adolescente, ya está siendo comentado, ya que ha recibido buenas críticas, además de que hay muchas especulaciones de que podría ser nominado a un premio de la Academia por su actuación.

¿Qué pasó con Brendan Fraser?

Ante su espectacular regreso, muchos se pregunta qué fue lo que sucedió para que Fraser se alejara de las pantallas tan abruptamente.

El esfuerzo físico fue una limitante

El actor declaró que su decisión de no querer usar dobles para sus papeles de acción, así como el gran esfuerzo físico al que sometió su cuerpo para poder interpretarlos y mantener una figura, le cobraron un precio alto con su salud.

En 2008 reveló a la revista GQ, que durante casi siete años se sometió a múltiples operaciones, entre ellas cirugías para aliviar la presión sobre la columna vertebral, varias más en la espalda, un reemplazo parcial de una de sus rodillas, e incluso una reparación de sus cuerdas vocales.

“Creo que probablemente me esforcé demasiado, de una manera destructiva”, dijo.

La muerte de su madre

El actor cayó en una profunda depresión en 2016 cuando su madre falleció, incluso se hizo viral un video en el que se ve a Fraser decaído en una entrevista.

“Acababa de enterrar a mi madre. Creo que estaba de luto y no sabía lo que eso significaba que no había hecho prensa en un tiempo y de repente estaba sentado en un escenario frente a una audiencia, promocionando la tercera temporada de un programa en el que apenas había estado”, declaró el actor.

Sufrió abuso sexual

El actor declaró que después de varios años sintió que en sus películas su físico era algo por lo que lo contrataban y que nadie lo tomaba en serio ya que lo veían como “un pedazo de carne”. Pero se guardó un secreto más que pudo decir abiertamente hasta que salió el movimiento Metoo.

En 2018 el actor confesó que el periodista Philip Berk abusó de él en 2003 en el hotel Beverly Hills después de un almuerzo organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

“Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo”, detalló el actor en una entrevista con GQ.

Aunque el periodista argumentó que todo fue una broma, Fraser no lo tomó así y se sintió traumatizado.

“Me hizo sentirme enfermo. Me sentí como un niño con un nudo en la garganta. Creía que me iba a poner a llorar”, explicó.

Fraser aseguró que cayó en una profunda depresión tras el incidente, ya que se sentía culpable por lo sucedido, además de que debido a la confesión sintió que el periodista lo metió en una lista negra para que no fuera contratado por nadie.

“El teléfono deja de sonar y empiezas a preguntarte por qué”, declaró. “Hay muchas razones, pero ¿era esta una de ellas? Creo que sí”, dijo.

Un divorcio millonario

En 2007 Brendan comenzó un proceso de divorcio con Afton Smith, quien fue su esposa por nueve años, con quien tuvo tres hijos.

Su ex esposa consiguió 900.000 dólares anuales en pensión conyugal y la manutención de los hijos, a razón de 75.000 al mes. El problema llegó cuando Fraser ya no podía pagar esa cantidad por la falta de trabajo, y ella lo demandó por supuesto “fraude”.













