Talina Fernández hace llorar a Ana Bárbara al agradecerle por cuidar a sus nietos

La cantante grupera rompió en llanto durante dinámica en el programa ‘Sale el Sol’ con Talina Fernández.

La cantante grupera Ana Bárbara rompió en llanto durante una dinámica de preguntas y respuestas en el programa de televisión ‘Sale el Sol’ con Talina Fernández, mamá de la actriz fallecida Mariana Levy.

Y es que cuando la actriz perdió la vida, la cantante mexicana se hizo cargo de sus hijos y los de Jose María Fernandez, ‘El Pirru’, cuando era pareja de éste.

Durante el encuentro, Ana Bárbara y Talina Fernández protagonizaron un hermoso momento que terminó lleno de palabras de agradecimiento por parte de Talina hacia la cantante, ya que reveló que mientras pasaba por un duro episodio de salud y familiar, la cantante grupera la ayudó a ver a sus nietos.

En la dinámica, la conductora mostró una tarjeta a la artista con los nombres de los hijos a los que cuidó con tanto amor. “Ahí te va con quien fuiste maravillosa”, dijo Talina.

“Eso espero, a veces hubiera querido tener más tiempo con ellos. ¡Qué difícil este encuentro!, parece de psicólogo”, dijo Ana Bárbara.

Tras esto, Ana Bárbara no pudo evitar soltar las lágrimas al mismo tiempo que escuchaba las lindas palabras de Talina Fernández.

“Yo puedo decir quién fuiste para mis nietos, cuando ‘Pirru’ no me dejaba verlos, cómo me ayudaste, yo con un tumor en la cabeza en la playa, tratando de ver a mis nietos y ‘Pirru’ no me dejaba entrar, y Ana Bárbara me mandaba una Coca Cola helada, estaba yo recién operada del cerebro... Yo quería irme a donde fuera, yo quería verlos, amor, ¿te acuerdas?, y tú propiciabas todo para que yo pudiera verlos. Qué duras cosas hemos vivido, peque”, le dijo Talina Fernández.

Por otro lado, cuando en una de las tarjetas se leyó la pregunta si se arrepentía de algo, la cantante dijo que no e incluso sacó a la luz la polémica que vivió tras casarse con ‘El Pirru’, ya que fue muy criticada y señalada por mantener una relación con él luego de que Mariana Levy perdiera la vida.

“Hasta de eso tengo unas consecuencias maravillosas”, mencionó.

Finalmente, Ana Bárbara dijo que le gustaría que sus hijos la recuerden como una “guerrera incansable”.

