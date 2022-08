¿Es posible tener novio y a la vez un mejor amigo?

¿Qué pasa si tu novio y tu mejor amigo no son la misma persona? ¿Alguna vez te lo has preguntado?

Por muchos años hemos escuchado que tu pareja (ya sea novio o esposo) tiene que ser tu mejor amigo, sin embargo, muy pocas veces se habla de cuando tu “persona especial” con la que compartes un sentimiento, no es justamente esa persona, a quien tienes como confidente de aventuras que muy pocos saben.

¿Es posible tener un novio y un mejor amigo sin que sean la misma persona? Eso es algo que nos preguntamos muy frecuentemente, ¿alguna vez te ha pasado? Puede ser incómodo pero no es imposible.

En una relación sana tiene que haber confianza, lo cual representa que los celos no deben predominar (ni si quiera existir), por lo tanto las amistades de tu pareja no deben ser problemas.

Eso sucede en cualquier tipo de relación, ya sea heterosexual u homosexual. Los amigos de tu pareja, no específicamente deben ser tus amigos, sin embargo, debes entender que forman parte importante de su vida y respetarlo.

¿Aceptarías que tu novio/a tengo un mejor amigo?

No se trata de aceptar, tu pareja puede hablar e incluso salir con quien quiera, ambos deben tener libertad y si hay confianza y respeto en la relación, no tiene que haber problema.

Tu novio puede tener “una mejor amiga” y tu novia puede tener “un mejor amigo”; las amistades entre sexos opuestos sí existen por más que las “chic flicks” nos hagan creer que no.

El respeto tiene que ser por ambas partes y si no existe eso, la relación no puede ser sana. Desde nuestro punto de vista personal, sí es posible tener un novio y un mejor amigo a la vez pero también bajo ciertas cláusulas.

¿Cláusulas? A lo que nos referimos es a cierto dicho que sustenta: “No hagas lo que no quieres que te hagan”, lo que significa que ese “mejor amigo” no puede ser tu ex, crush, “casi algo” o alguien con quien hayas tenido algo más allá de una amistad (eso es evidente que provocara algún tipo de desconfianza en el otro).

También es válido si tu novio/esposo es tu mejor amigo, pues se supone que tu pareja debe ser tu mayor confidente. No se trata de prohibir nada, ni de la desconfianza, todo se trata de respeto y de saber diferenciar cada tipo de relación social.

