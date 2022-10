Por qué sentimos celos y la importancia de no suprimirlos

Expertos aseguran que no se deben reprimir los celos, pues es un padecimiento común que se puede trabajar para sanar.

Al hablar de celos lo primero que nos llega a la mente es una persona que refleja inseguridad en su relación y se molesta de manera constante por factores externos a su pareja de manera irracional debido a la baja autoestima que sufre. De acuerdo con algunos especialistas este tipo de situación tiene algo de verdad, pero al pensar en esta emoción como algo ‘extremadamente malo’, muchas veces las personas viven con la expectativa o idea de que es impensable en una relación e incluso hasta se cataloga como una famosa ‘red flag’.

Vámonos por partes. Todos y cada uno de nosotros como seres humanos alguna vez hemos sentido celos hacia nuestros mejores amigos, algún miembro de la familia o en una relación sentimental, sin embargo, también lo hemos reprimido debido al concepto de ‘emoción mala’ desencadenada por patologías mentales y aquí la pregunta es, ¿hay celos buenos y malos? ¿no deben existir?, primero vamos a conocer qué son en realidad los celos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué son los celos?

Según el sitio Psicología Prendes, “los celos son un sentimiento de malestar causados por la sospecha o temor que la persona amada, le sea infiel o vuelque su afecto en otra persona. Surgen como consecuencia de un exagerado afán de poseer algo de forma exclusiva. Los celos más comunes son los que se dan en la relación de pareja”.

¿Por qué sentimos celos?

Las personas que desarrollan celos generalmente tienen inseguridad, baja autoestima y dificultad para manejar sus emociones. Cuando tienen un episodio de este tipo, pueden llegar a ejercer un control sobre la otra persona e incluso hasta revisar las redes sociales de su pareja o teléfono para comprobar si algo de lo que cree o está diciendo es verdad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Hay celos ‘normales’?

De acuerdo con los expertos, es difícil establecer cuál es la línea que separa los celos normales de los llamados celos patológicos, los cuáles ya recaen en algo enfermizo y dañino tanto para la persona que los sufre como su pareja, amigo o familiar. En este sentido, una alarma puede ser cuando este comportamiento ya interfiere la comunicación sana e interacción con el ser querido celado.

La importancia de no suprimir las emociones

Es recomendable acudir con un especialista para atender el problema y no dañar nuestro entorno, sin embargo, hay un aspecto del que poco se habla el cual menciona la importancia de no suprimir las emociones o los celos por el ‘qué diran’ o con la finalidad de estar bien con la pareja y no darle importancia a ese sentimiento que es visto como malo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Las personas que sienten celos normalmente tiene toda una historia del pasado que generalmente esta vinculada a heridas de la infancia provocadas por el abandono familiar, por ejemplo. Una vez conociendo esto en un trabajo terapéutico, la persona puede trabajar en ello para sanar sus dolencias emocionales, las cuáles normalmente están escondidas en un rincón de su memoria y son muy difíciles de detectar sin ayuda profesional.

Con esto se puede decir que hay una parte sana de decir: ‘Ok, soy una persona celosa’ en lugar de reprimirlo o negarlo, pues este gran paso es el indicio de un proceso de sanación que puede mejorar sus relaciones personales y no solo con una pareja. Por ello algunos expertos recomiendan no suprimir los celos y al contrario, hablar de ello y de cómo se sienten de manera asertiva (no violenta) puede lograr un buen avance e incluso la otra persona puede comprender aún más lo que se sucede a su pareja y así tomarla de la mano en su proceso en lugar de soltarla e irse.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO









Podría interesarte