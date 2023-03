La historia de la tanga y esos detalles que nadie dice, pero descubres cuando la usas

Esta prenda tiene años de existir y no siempre fue cómoda

El mundo de la moda se ha reinventado, dejando atrás varios tabúes y permitiendo, sin importar el tipo de cuerpo o género, usar la prenda que queramos.

El ejemplo más claro es la tanga, que ya no es ‘obligatorio’ ser mujer ni una talla chica para usarla sin miedo a nada, bastan las ganas de sentirte sensual.

Esta prenda se creó principalmente para ocultar las marcas de los calzoncillos gruesos al usar ropa más ajustada encima.

Sin embargo, todo esto ha ido cambiando. Ahora, hay quienes lo que quieren no es ocultar la ropa interior, sino mostrarla para dar ese toque más sexy a su look.

Entre la lista de famosas que lo han hecho destacan Lizzo, Hailey Bieber, el clan Kardashian, Dua Lipa, Britney Spears, Bella Hadid, Rihanna y muchas más.

Pero, ¿cuál es el origen de la tanga?

La tanga no es una prenda que nació en los 90 o los 2000. Se remonta a tiempos mucho más antiguos, incluso, hay expertos que aseguran que su primera versión son los taparrabos.

Así es, si esto fuera cierto, se relacionan más bien con los hombres y no con las mujeres, que son quienes más la usan actualmente.

Obviamente, los diseños no eran tan bonitos como hoy en día, todo lo contrario, eran toscos, pero eso sí, también los usaban sin ropa encima.

Condenados a muerte...

Existe una teoría de la periodista alemana Anja Bergelson, que relaciona el invento de las tangas al matrimonio formado por Yánez Iglesias y Yolanda Luccara.

Según la periodista, la pareja viajaba en un velero por la isla chilena de Santa d’Or, donde las mujeres utilizaban una especie de tanga hecha con conchas.

El matrimonio habría quedado más que fascinado con lo que sus ojos estaban viendo, así que decidieron crear su propia versión.

Confeccionaron telas especiales para lo que serían las primeras tangas y se quedaron en Brasil para hacer crecer su negocio.

Después, tuvieron la idea de expandir su creación por España, algo muy complicado, ya que aún era tiempo de la Inquisición.

Cuando los planes de Yánez Iglesias y Yolanda Luccara llegaron a oídos del tribunal, fueron condenados a la horca inmediatamente. La sentencia se cumplió en abril de 1660.

Pasaron siglos enteros para que la tanga tuviera relevancia como vestuario occidental. Fue hasta la década de los 60 cuando esta prenda, tal como la conocemos hoy en día, comenzara a ganar popularidad en la sociedad.

La creación de la tanga también se le atribuye al diseñador y activista, Rudi Gernreich, quien sorprendió a todos con las tangas en el mundo de la moda.

La tanga, un ícono de empoderamiento femenino

Para los años 80, esta prenda era parte de los looks deportivos que marcaron esa época, cuando más mujeres se hicieron dueñas de sus cuerpos dando un verdadero significado a la ropa interior.

Madonna fue una de las primeras famosas en utilizarla sin miedo a nada. Se despojó de aquellas ideas opresoras que envolvían a las prendas íntimas femeninas para gritar al mundo que nuestros cuerpos son de nosotras.

Cher fue otra de las artistas que rompieron con varios tabúes y en uno de sus conciertos utilizó una tanga sin pudor.

A finales de los 90, llegó la moda hipersexualizada, lo que definitivamente, representó el verdadero auge del uso de las tangas.

Asimismo, se hicieron presentes los pantalones de talle bajo que permitían mostrar la ropa interior y muchas personas lo adoptaron mientras que otras más no se cansaban de criticarlo.

Finalmente, llegó la ola feminista para dejar claro al mundo que no te hace menos o más, la forma en cómo te vistas.

Actualmente, se ha vuelto más común utilizar trasparencias o pantalones de tal forma en la que se pueda mostrar el diseño bonito de la ropa interior.

Lo que no te han contado sobre las tangas

Agregar una tanga a tu outfit puede resultar bastante favorecedor, pero también algo incómodo. Hay mujeres que prefieren no usarla porque se han acostumbrado a los calzoncillos o boxers para sentirse más seguras.

Déjame decirte que si no estás acostumbrada, puede ser una experiencia cero agradable. Aunque también depende la tela de la que esté hecha la tanga. Puede pasar que te sientas muy libre, como si no tuvieras ropa interior, o de plano, optar por cambiar de look para no tener que usarla.

Eso sí, muchas personas creen que no importa la ropa interior que lleves, pues “nadie te la ve”, pero es un hecho que el llevar algo bonito te hace sentir espectacular, sin importar que la muestres o no.

Por otro lado, el uso de las tangas también está relacionado con algunas afectaciones en la zona íntima, ya que se facilita el trasporte de bacterias cuando se mueve en la región pélvica; puede causarte irritación y desgarros; aumenta el riesgo de hemorroides, sobre todo si son las de ‘hilo dental’; e incluso, hay médicos que relacionan su uso con infecciones vaginales, por lo que recomiendan usarla de vez en cuando.

























