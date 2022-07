Los 5 mejores momentos musicales en las películas de Wes Anderson

El aclamado director ha demostrado que tiene un gusto musical que deja un sello en sus películas.

Wes Anderson es un director destacado por su peculiar estilo en películas independientes que además de tener un increíble manejo en el color, cautivan con sus historias. Tal es el caso de cintas como Isle of Dogs, The French Dispatch o The Grand Budapest Hotel, que se han colocado dentro de las favoritas del público.

Si bien sus obras cinematográficas son maravillosas gracias a su obsesión en los detalles, es momento de hablar de su indudable gusto por lo rítmico y melódico y la aserción de su vínculo auditivo con el visual.

Haciendo clic en la percepción musical crea experiencias visiblemente extraordinarias y se atreve a transformar tanto la escena como las canciones que la rodean.

The French Dispatch- “Aline”, Jarvis Cocker

El ícono del britpop y vocalista de Pulp, Jarvis Cocker fue el encargado de componer el soundtrack para la última cinta de Anderson.

Cocker hizo su propia versión de los clásicos de la música francesa, entre ellos “Aline” una canción romántica que el cantante francés Christophe hizo famosa.

Timothée Chalamet es el protagonista de esta mágica escena en la que se encuentra en las calles de una ciudad francesa ficticia y entra a un bar en donde conoce a la joven que lo conquista, mientras suena esta icónica melodía de fondo.

Bottle Rocket – “2000 Man”, The Rolling Stones

Además de ser la primera obra de este director, el filme de acción y atracos donde ladrón roba ladrón, habla acerca de la amistad entre tres hombres que no tienen la más mínima idea de qué hacer con sus vidas, en donde si bien no son el equipo perfecto, la intención es plasmar el crimen como una ocurrencia tardía y la demostración del género a su imagen y semejanza.

Wes Anderson nos ha dejado claro su gusto por The Rolling Stones en muchas de sus películas, pero hay que destacar como un gran acierto el uso de “2000 Man” en una de las escenas más célebres de esta obra.

Pues mientras su gran intento de atraco se desmorona, le acompaña esta mítica canción de fondo.

The Life Aquatic whit Steve Zisson – “Rebel Rebel”, Seu Jorge

Sin dejar de lado la extraña historia de Steve: un hombre que pierde a su mejor amigo por culpa de un tiburón y su búsqueda por la venganza en un submarino. Este retrato surrealista de raros encuentros con piratas, un secuestro, su ex pareja y un periodista, trae consigo una increíble selección musical.

Sin duda tomó una buena decisión de soundtrack, pues eligió a Seu Jorge (músico brasileño) y sus múltiples interpretaciones de obras populares como “Rebel Rebel” del icónico David Bowie para acompañar la trama.





The Darjeeling Limited – “This Time Tomorrow”, The Kinks

Nada mejor que una banda sonora que hable sobre la fugacidad y lo efímero, pues lo que está hoy no es seguro que esté mañana y mucho menos cuando no sabes hacía donde vas.

The Darjeeling Limited es una película del género dramático con toques de comedia, nos cuenta la vida de tres hermanos distanciados por el tiempo y la inesperada reunión gracias a la muerte de su padre. Situación que los pone sensibles y reflexivos y los lleva hacia un viaje en tren por la India del que no hay bajada muy pronto.

Entre disputas y la carrera por lo imprevisto, suena esta canción de The Kinks hablándonos del ambiguo misterio del futuro y en su compañía visual nos deja ver la compleja libertad del ser.

Moonrise Kingdom- “Le temps de L’ amour”, Françoise Hardy

Llena de color, pasión e inocencia Wes Anderson nos envuelve en la sensata comprensión acerca del despertar del amor, pues en esta historia existen dos niños de doce años que se encuentran rodeados de sensaciones y sentimientos que más que entender, disfrutan.

Dentro de esta aventura buscan cómo desaparecer del mundo que les rodea para fugarse juntos y seguir viviendo su idílico amor.

Tras mostrarnos una escena que representa lo más puro que puede llegar a ser la pasión de un par de niños enamorados, podemos escuchar que son tiempos de amor y aventura en los que no pensamos en nada más y que siempre serán días de calor y felicidad porque estando enamorado, el corazón late más rápido.









