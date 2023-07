Ralph Clarke, un antiguo transportista que actualmente tiene 101 años, fue declarado culpable y sentenciado a 13 años de cárcel por haber abusado sexualmente de varios niños durante los años setenta y ochenta del siglo pasado.Tras un juicio de dos semanas en la Corte Real de Birmingham, un jurado declaró culpable a Clarke el viernes pasado por 17 cargos por conductas sexuales indecentes, 11 cargos por conducta sexual indecente hacia un menor y dos asaltos sexuales serios hacia otros dos niños.Clarke, originario de Erdington, Birmingham, se declaró culpable de nueve de los cargos por abusar sexualmente de un menor y negó 21 cargos más que se imputaban por haber tenido conductas sexuales indebidas con dos mujeres menores de edad.

Los abusos fueron descubiertos cuando varias de las víctimas de Clarke vieron a través de Facebook que familiares del pedófilo le estaban realizando una fiesta para celebrar su primer centenario de vida.

Tras las declaraciones y denuncias de las víctimas, se supo que el antiguo transportista abusaba de sus víctimas en su vehículo y en un taller donde guardaba sus camiones de reparto.Después de darle la sentencia a Ralph Clarke, el juez Richard Bond le expuso: “Te presentas como un hombre frágil y viejo, sin embargo, no mostraste ningún tipo de remordimiento o culpa por tus acciones después de declararte culpable de los cargos”. Mientras interrogaban a Ralph en la corte, éste dijo no sentir ningún tipo de remordimiento al hablar de sus cargos y acciones cometidas en el pasado.

Debido a su edad, la corte tuvo que considerar su estado de salud mental antes de someterlo a juicio. No obstante, a causa de la gravedad de los crímenes que cometió, se tomó la decisión de procesarlo a pesar de su edad.

Emma Fennon, la detective encargada de liderar las investigaciones, comentó a la hora de declarar que ninguna otra persona la había afectado como lo hizo el hombre de más de cien años, quien “a pesar de haber utilizado el miedo y la intimidación para abusar sexualmente de más de un menor, no siente ningún tipo de culpa o arrepentimiento por lo que hizo”.

El pedófilo, nacido en marzo de 1915, ahora ostenta el título del hombre más viejo sentenciado a cárcel en toda la historia de Inglaterra.Anteriormente, el título pertenecía a Gastón Pinsard, otro pedófilo que fue condenado a 18 meses de prisión en 2015 por también haber abusado de varios menores.

Por último, la Corte Real de Birmingham aseguró que este es un claro ejemplo de que sin importar cuánto tiempo haya permanecido un crimen o quá tan viejo sea el infractor, siempre se buscará hacer justicia para que las víctimas sepan que su sufrimiento no quedó impune.

