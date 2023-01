¡Así se le calla la boca a los haters! Checa cuál es la lección de amor propio que todos debemos copiarle a Selena Gomez con la que ella respondió las críticas sobre su cuerpo.

¿Cuándo vamos a entender que hablar sobre los cuerpos de otros es algo incorrecto? Un comportamiento muy del siglo pasado que deberíamos, justamente, dejar donde se inició, ya que no aporta algo valioso y sólo causa malestar. Y justamente de eso habla la lección de amor propio que todos debemos copiarle a Selena Gomez y que la cantante y actriz compartió en una entrevista reciente. Aquí te contamos todo lo que dijo.

La lección de amor propio que todos debemos copiarle a Selena Gomez

Aunque una de las posturas del amor propio es el cuidado personal, aceptarse tal y como un@ es también sería un buen ejemplo del mismo acto, y eso es algo que la cantante y actriz Selena Gomez sabe muy bien.

Justamente por eso es que le dio una buena respuesta a todas las personas que han buscado criticarla por cómo lució su apariencia física en la entrega de premios de los Golden Globes, dándonos una lección a todos sobre lo que realmente significa el amor propio.

Pero vamos por partes: el 10 de enero se celebró esta gala de premios que causó unas cuantas polémicas por varias razones: no fue transmitida a nivel internacional, y tampoco contó con la participación de todas las celebridades que fueron nominadas (como Brendan Fraser, hecho que te contamos en este enlace).

Sin embargo, una de las participantes en la gala fue Selena, quien portó un bello vestido negro con hombreras abombadas en tono búrdeos, luciendo espectacular y bastante amigable con la prensa.

Aunque no todos pensaron lo mismo, ya que a raíz de su aparición pública, muchos internautas comenzaron a criticarla porque lucía ligeramente pasada de peso: su rostro se veía un poco hinchado, y su cuerpo mostró una forma más voluminosa.

Pero ella, en lugar de mostrarse molesta o harta por los comentarios, que se han convertido en una constante en contra de las celebridades femeninas, desafortunadamente, desde hace varios años, les hizo frente a todos sus haters con una lección que jamás olvidarán, demostrando así que el amor propio puede más que mil críticas.

Durante un encuentro en Instagram que sostuvo con su hermana pequeña, Gracie Teefy, Selena se pronunció respecto a su condición física de una forma un tanto burlesca, aunque muy bien bajada hacia sus detractores.

“Estoy un poco más grande en este momento porque me divertí mucho durante las vacaciones, ¿verdad?”, comentó con su hermanita, a quien tenía al lado mientras estaban sentadas en un auto, aparentemente de regreso a casa tras la gala.

Los seguidores de la estrella de “Only Murders In the Building” le han aplaudido completamente esa muestra de positividad hacia su cuerpo y su persona, mostrándole su apoyo a través de varios mensajes y convirtiéndola en tendencia en redes.

“Ella no debería tener que explicar por qué su cuerpo se ve así”, comentó un seguidor, según CNN.

“Ella es perfecta y no necesita dar explicaciones”, indicó otro.

Selena Gomez: una embajadora en el amor propio

Esta no es la primera vez en que la estrella de “Los Hechiceros de Waverly Place” ha hablado sobre lo necesario que es aceptarnos y amarnos tal y como somos, a pesar de lo destructivos que puedan ser los comentarios de la gente.

Por ejemplo, el año pasado también hizo una referencia a su cuerpo, y comentó a sus fans que ya es algo que no le preocupa.

“Honestamente, no me importa mi peso porque la gente siempre se queja de todos modos: ‘Que eres demasiado pequeña’, ‘Eres demasiado grande’, ‘Que eso no te queda…’. ¡Bla, bla bla! Yo soy perfecta como soy”, indicó en una entrevista.

Y en 2016 también habló sobre sus haters en un encuentro con E! News, en el que dijo que ya estaba harta de darle importancia a la gente que no la apoya o que no le ayuda a crecer como persona y como profesionista.

“He venido haciendo esto (trabajando) desde hace ya un tiempo como para darme cuenta de que no importa lo que la gente perciba de mí, yo siempre brillo a través de ello, al final del día. Me he encontrado con un montón de gente que ha querido tumbarme, pero estoy aquí.

“Y siempre he sido yo misma, y siempre he querido eso, y he sido agradecida y he intentado manejarme con tanta clase simplemente porque sé cuán duro he trabajado, y no dejaré que nada de eso (las críticas, el odio) me afecte”, aseguró.

Y es que la vida no ha sido realmente sencilla para la intérprete de “Come And Get It”, ya que en varias ocasiones ha mencionado que padece de la enfermedad de lupus, algo que le obliga a consumir corticoides, un medicamento que, desafortunadamente, afecta su cambio de peso.

Además, padece de un trastorno de bipolaridad, por lo que, por más que quiera, no puede mantenerse positiva todo el tiempo. Pero eso no la detiene en intentarlo, y en demostrarle al mundo que a pesar de que hayan muchas cosas en contra, siempre podemos encontrar luz dentro de nosotros.

¿Qué opinas sobre la lección de amor propio que todos debemos copiarle a Selena Gomez? Compártenos tus comentarios en nuestros canales digitales.

