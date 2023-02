Bella Ramsey usó un binder en ‘The Last of Us’... hablemos de comprimir pechos

Bella Ramsey de 19 años se ha identificado como persona no binaria, y los binders pueden ser de gran ayuda.

Bella Ramsey usó un binder durante la filmación de la serie “The Last of Us”; en entrevista para GQ explicó que le ayuda a concentrarse mientras actúa.

Ramsey, de 19 años, recientemente se identificó como una persona no binaria y en su momento dijo que siempre se sintió muy “fluida” con respecto a su género.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El uso de binders es recurrente en personas trans, y tomemos en cuenta que quienes se identifican como no binaries también pertenecen a la población trans, ¿pero qué es un binder?

¿Qué es un binder y para qué sirve?

Un binder o chest binder es una prenda de compresión que aplana el pecho, es similar a un top deportivo y emplea textiles que también se encuentran en fajas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Este tipo de pectorales comprimen suavemente el tejido mamario y reducen su apariencia.

Además de modificar corporalidades, los binders permiten que las personas con disforia torácica y/o disforia de género, es decir, personas que viven con malestar por el desarrollo de los senos, puedan habitar un cuerpo más apegado al que corresponde con el tamaño o el género con el que se identifican.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los binders son alternativas a procedimientos permanentes como la cirugía.

¿Es seguro usar un binder?

Siempre que sean fabricados por marcas confiables, su uso no sea de tiempo completo y la talla sea la correcta, el uso de binders no supone riesgos para la salud.

Si has usado uno o tienes en mente usar uno, hay algunos indicadores de que la talla no es correcta o lo has llevado por demasiado tiempo:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

- Te cuesta resperira

- Tu piel está irritada

- Hay algunos indicios de llagas en los bordes

- Hay extrema sudoración o incremento en la temperatura del cuerpo

- Pierdes movilidad

- Experimentas dolor de costillas

En este video del youtuber Campillo, un chico trans, puedes aprender más desde su experiencia con los binders:





Podría interesarte