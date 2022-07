Ya estamos en edad de tener una relación de adultos, no un romance adolescente de película

Después de ver tantas películas de romances adolescentes, llega el momento de ver la realidad, ya no estamos en edad de dramas y cosas a medias.

Crecí viendo las clásicas películas estadounidenses que pintaban el amor de color rosa, aquellos romances adolescentes que terminan en una relación de años con final feliz, entre bodas, casas en los suburbios y hasta una familia con dos hijos de por medio, como si todo eso pasara en la vida real.

Con el tiempo, todo aquello se fue deformando, la vida real no era como en las películas y los primeros amores fallidos lo corroboraron, sí, esos que siguen sin darse cuenta que yo era la ideal como en cientos de historias de Hollywood para el “y vivieron felices para siempre”.

Bien lo decía Belanova en su icónica canción ‘Rosa Pastel’: “Luna de miel, rosa pastel... clichés y tonterías”, no es que no creamos en el amor sino que esa concepción que vemos en la pantalla es errónea y equivocada o al menos el tiempo lo hace ver así.

Como dirían por ahí “ya no estamos en edad de andar de manitas sudadas” y es algo tan coloquial pero a la vez tan cierto; conforme vamos creciendo vamos pensando en más cosas, entre ellas que ya no estamos dispuestos a recibir menos de lo que damos en todos los aspectos, queremos un 100%, no un amor a medias.

Quiero una relación de adultos, no un romance adolescente

Con el paso de los años, eso de dedicar canciones ya no es prioridad, comienzas a pensar en el presente y también en el futuro, quieres alguien que comparta tus metas y sueños, con quien hacer equipo, y no, no hablamos de una familia pero sí de un compañero que esté dispuesto a compartir su vida contigo en las buenas y las malas o peores.

Los romances adolescentes como su nombre lo dice, quedaron en la adolescencia... en las novelas de Nicholas Sparks (’The Notebook’, ‘The Last Song’, ‘A Walk To Remember’, entre muchos otros títulos que nos hicieron creer en el amor y llorar porque nunca íbamos a conocerlo).

No un romance adolescente pero sí uno de adultos: Buscas esa relación con alguien con quien te puedas ver después del trabajo, salir a beber a algún lugar tranquilo, con quien dormir con esa seguridad de que se trata de algo estable sin necesidad de esconderte o huir cuando sale el sol, y sobretodo, con quien tengas estabilidad emocional, alguien que te haga sentir segura pero también que eres suficiente y especial.

























