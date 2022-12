¿Qué es una Pillow Princess?

Una Pillow Princess o “princesa de almohada” es la persona que disfruta de recibir placer... pero no tanto de darlo activamente.

Una Pillow Princess es una persona (casi siempre una mujer lesbiana o bisexual, pero no exclusivamente) que disfruta del acto sexual, sobre todo cuando es ella exclusivamente la parte receptora del placer.

“Pillow princess” quiere decir en español “princesa de almohada” y se refiere a la mujer que gusta de recibir estimulación, pero no tanto de darla. La contraparte podría ser una mujer dominante a la que no le encanta ser estimulada, por ejemplo.

Muchas personas consideran que las Pillow Princess son mujeres “perezosas” o “egoístas” que “no se preocupan” por su pareja, pero en realidad es una preferencia válida y una forma, entre muchas otras, de disfrutar la sexualidad.

Si crees que probablemente entras en la categoría de princesa de almohada, porque disfrutas mucho más cuando recibes placer que cuando lo das activamente, puede que alguna vez hayas sentido culpa por eso. Y es que, en una sociedad patriarcal, las mujeres aprendemos a priorizar el placer sexual de nuestras parejas, pero no el nuestro.

Ahora, puede que una Pillow Princess lo sea por falta de experiencia o miedo. Cuando tienes tus primeras experiencias sexuales con otras mujeres, puedes sentirte abrumada y no saber qué hacer... y a veces es más fácil no hacer nada, y disfrutar. Mientras las partes involucradas se sientan bien y estén dispuestas a aprender juntas, no pasa nada.

Como ya dijimos, ser Pillow Princess es una preferencia válida. Como en todas las prácticas sexuales, la comunicación es la clave. No está mal disfrutar más cuando recibes placer ni viceversa, la cosa es que tú y tu pareja estén cómodas con eso.

