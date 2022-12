Respuestas inteligentes para defenderte de comentarios incómodos en Navidad

Nunca falta la tía que en Navidad te hace preguntas o comentarios incómodos disfrazados de ‘buenas intenciones’, así que toma nota y respóndele de manera inteligente y directa.

Ay, qué bonita es la Navidad... siempre y cuando no existan esas tías, primos o cualquier otro miembro de la familia que no duda en hacer comentarios incómodos o preguntas disfrazadas de ‘inocencia’, las cuáles solo están ahí para regalarte un trago amargo mientras estás disfrutando de un rico ponche de frutas o la cena.

Porque sí, nunca falta la prima o el tío que pregunta de manera ‘casual’ que para cuándo el novio, la boda, los hijos, o un sinfín de cosas que parecen ser para ellos lo más importante en la vida, ya que desafortunadamente no conocen la frase: Vive y deja vivir.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Si en tu caso siempre te pasa y por eso te convertiste en toda una Grinch, te compartimos los consejos más cool de Platanomelón para responder de forma asertiva y divertida a estas preguntas incómodas o comentarios fuera de lugar.

Respuestas inteligentes, asertivas y divertidas

1. ¿Y ya tienes novio (a)?

Respuesta ganadora: Estar soltera está de moda y no tengo que comprar regalo extra.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La opción de elegir cuándo y con quién te relacionas de forma afectiva, erótica o social, es tu derecho y ojo, nadie puede ni debe cuestionar sobre ello, ¡ni siquiera la familia! Todos tenemos la libertad de decidir entre las diversas formas de relacionarnos, elegir con quién compartir nuestra vida, sexualidad, emociones, deseos, placeres y/o afectos, de manera libre y autónoma.

2. ¿Estás segura (o) que no es sólo una etapa?

Respuesta ganadora: En el corazón no se manda y él no discrimina.

Las personas no eligen a quién amar, ¡la orientación sexual no es una decisión! Las personas nacen y con el tiempo descubren hacia quiénes sienten atracción. Y no, tampoco es una enfermedad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

3. Te verías más bonita con falda o con un vestido

Respuesta ganadora: Me visto como quiera y me desvisto con quien quiera.

La vestimenta, corte de pelo, gestos y forma de hablar, son una forma de expresión totalmente personal y nadie, pero nadie puede decirte cómo hacerlo solo porque a esa persona le parece mejor.

4. ¿Y para cuándo los hijos?

Respuesta ganadora: No sé, yo te aviso si quieres.

Querer o no querer tener bebés es una decisión que sólo te compete a ti. Además, la respuesta puede llevar a reflexionar otras circunstancias de las que no se quiera hablar: tratamiento de fertilidad, pérdidas, procesos, etc. Y recuerda, los hijos no te hacen más o menos, ni mejor ni peor.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

5. ¿Y para cuándo la boda?, no se les vaya ir el tren

Respuesta ganadora: Para cuando nosotros decidamos, ya tenemos el ticket de tren, tú no te preocupes.

Tu pareja y tú son los únicos que pueden decidir cuándo o no dar un siguiente paso en su relación y son los únicos aptos para manejar el ritmo de su relación y no los demás.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Con estas respuestas responderás con guante blanco a todas las personas que nunca se quedan calladas o que no conocen los límites de privacidad, ¿ya las anotaste?





















Podría interesarte