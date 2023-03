‘Malcolm el de en Medio’ y la existencia de las inteligencias múltiples

Los personajes de “Malcolm el de en Medio” serían la prueba de una teoría psicológica sobre la existencia de las inteligencias múltiples, y aquí te explicamos por qué.

Malcolm siempre fue el genio de su familia en la serie “Malcolm el de en Medio”. Eso todos lo sabemos, y realmente no hay necesidad de debatir al respecto. Sin embargo, eso no quiere decir que el resto de sus allegados fueran personas sin inteligencia sino, más bien, que ésta está ligada a otras áreas de la vida que desafortunadamente no son tan alabadas.

Si esta “teoría” resultara cierta, significaría que la serie sería una gran prueba sobre la existencia de otra teoría que habla sobre inteligencias múltiples, la cual nos dice que no existe un único tipo de inteligencia sino varias, las cuales son necesarias para distintas ramas de la vida y de las cuales todos somos afines aunque en grados distintos.

Pero vamos por pasos.

¿Cómo podríamos definir la inteligencia?

Cuando hablamos de inteligencia, ¿qué concepto sería el primero que se nos vendría a la mente? Quizás el de alguna persona que tiene un amplio conocimiento respecto a varios temas y que puede responder a ciertas preguntas. Pero… ¿eso no sería más bien una persona con buena memoria?

Quizás podamos decir entonces que la inteligencia es la capacidad mental para realizar tal o cual acción de manera eficaz y con la menor cantidad de errores, aunque… ¿y eso no tendría más bien que ver con la habilidad?

He ahí nuestro punto: realmente no hay una manera correcta de definir la inteligencia, porque ésta se compone tanto de habilidad y de memoria, como de otras herramientas psicoemocionales, como la capacidad de entendimiento y procesamiento de información. E incluso, después de todo eso, quedaría un concepto tan complejo que ni siquiera podríamos dejarlo definido en la simple palabra de “inteligencia”.

Según el Diccionario de la Real Academia, la inteligencia puede ser definida como la capacidad de entender o comprender; de resolver; tener conocimiento, comprensión y acto de entender; el sentido en que se puede tomar una proposición en una expresión; habilidad, destreza y experiencia; entre otros conceptos más.

Y si nos ponemos a ponderarlo mejor entonces sí sería lógico pensar que no existe un mismo tipo de inteligencia sino varias, ya que todas las habilidades que realizamos día con día requieren cada concepto en la definición de la palabra.

Puede que Malcolm, en la serie, tuviera mayor afinidad hacia la inteligencia lógico-matemática, y eso explicaría mejor por qué siempre era sobresaliente en materias ligadas a las ciencias duras; sin embargo, si pensamos en su talento en las ciencias humanas… pues sí que dejaba mucho a desear.

No así el resto de su familia, que era un as en diversas áreas de la vida muy distintas a las de Malcolm, explicándonos así que aunque ellos no pensaban de la misma manera que él ni sintetizaban la información con la misma rapidez, eso no significa que no fueran inteligentes y muy capaces en otros espacios.

Malcolm y la teoría de las inteligencias múltiples

Fue el psicólogo Howard Gardner quien abrió el panorama del mundo respecto a la existencia de más de un tipo de inteligencia al lanzar su teoría sobre las inteligencias múltiples, haciendo constar que los seres humanos poseemos todas las inteligencias pero en grados distintos.

De acuerdo con él, los tipos de inteligencias que existen son los siguientes:

Inteligencia corporal-kinestésica: ésta versa sobre las habilidades físicas que la gente posee y que le permiten realizar actividades en las que se demuestre el rendimiento corporal, como cualquier deporte. Hal, el patriarca de la familia Wilkerson, tendría más desarrollada esta inteligencia. Inteligencia interpersonal: tiene que ver con la habilidad para comprender mejor a otras personas, lo que le permite a la gente tener una mejor comunicación entre sí y un trato más eficaz. Lois, la matriarca, tendría más desarrollada esta parte al entender mejor a sus hijos y ser buena líder cuando se lo propone. Inteligencia musical: como su nombre indica, esta inteligencia va más ligada hacia esta bella arte, aunque no se cierra a ella, sino que le permite a las personas comprender el mundo de una manera más abstracta, más lírica y ligada, sobre todo, a los sonidos. Dewey estaría más clavado en esta categoría. Inteligencia naturalista: esta se enfoca más en la conexión que los humanos tenemos con el entorno que nos rodea, para comprender mejor los propios cambios en la tierra y en el clima, la afinidad hacia otros seres vivos y el interés por cada uno de ellos. Al tener un gran don con la cocina y los ingredientes, Reese estaría ligado con esta área. Inteligencia creativa: esta tiene que ver con la capacidad de adelantarse a los escenarios que se plantean en nuestro día a día para evitar problemas y dar más caminos de solución que el resto de la gente no vislumbra, aunque también es muy necesaria en las artes. Francis, con su habilidad para dar excusas a su voluntad, estaría ligado con esta área. No obstante, esta inteligencia no está realmente relacionada con la teoría de Gardner sino con otras que salieron después. Inteligencia lingüística: puede ir bastante ligada con la inteligencia interpersonal, aunque depende mucho de su uso, ya que primordialmente está ligada con los factores del habla y los diversos niveles de la expresión. Malcolm tendría bien desarrollada esta inteligencia. Inteligencia lógico-matemática: justamente es la que tiene que ver más con las ciencias duras y la capacidad de algunas personas de entender el mundo a través de ellas y de darle solución a los problemas con un pensamiento más cuantitativo. Malcolm también sobresale en esta área. Inteligencia espacial-visual: sería, en resumidas cuentas, la capacidad de visualizar objetos y su relación con el espacio y el entorno. Inteligencia intrapersonal: la capacidad de conocerse a uno mismo, de entender mejor sus necesidades, su pensamiento y sus emociones.

Y, como ya mencionamos anteriormente, los seres humanos no poseemos un solo tipo de inteligencia según esta teoría, sino el cúmulo de todas aunque en niveles distintos.

Pensemos en ello como si fuéramos el personaje de un videojuego: tenemos la habilidad de correr, brincar, golpear, etc., pero en algunas somos mejores que otras dependiendo el papel que elijamos. En este caso, el asunto funciona de manera similar aunque no es algo que dependa de nuestro control.

Problemas con la teoría de las inteligencias múltiples

El principal pero que muchos científicos le han puesto a esta teoría tiene que ver con la inexistencia de una forma de comprobar si es fidedigna o no; es decir: Gardner no creó un test de personalidad que mostrara eficazmente que los seres humanos poseemos más de un tipo de inteligencia, por lo que no puede ser realmente validada.

Sin embargo, las pruebas actuales que existen para medir “la inteligencia” o, mejor dicho, el coeficiente intelectual, tampoco son tan válidas en nuestros días porque dejan de lado varias aptitudes que tienen que ver con las humanidades, como las habilidades artísticas o interpersonales.

Eso podría ser un indicador importante sobre lo que la sociedad pondera en “la inteligencia”: para los gobiernos de los últimos años siempre ha sido más importante ponderar a la gente con capacidades sobresalientes en inteligencia lógico-matemática ya que la mayoría de las carreras que más dejan dinero tanto a la sociedad como a los individuos tienen que ver con esta habilidad.

En cambio, las carreras que van ligadas a las humanidades casi siempre se encuentran en los estándares más bajos de las carreras con mayor oportunidad laboral y crecimiento económico, puesto que las habilidades de estas áreas son casi siempre ignoradas o consideradas como meros pasatiempos.

Lo que sí es una realidad en todo este asunto es que aún queda mucha investigación por realizarse en esta área, por lo que nada es concluyente. No obstante, con ejemplos como los de “Malcolm el de en Medio” hay cada vez más personas que optan por pensar que efectivamente existe más de un tipo de inteligencia, y que eso podría explicar mejor por qué algunos somos más aptos para ciertas tareas que otros.

¿Tú qué opinas sobre todo esto? ¿Crees en la existencia de las inteligencias múltiples? ¿O consideras que sólo hay un tipo de inteligencia y que no todos somos capaces de sobresalir en ella?

