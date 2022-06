‘Minions’: ¿Cuál es la verdadera historia detrás de los personajes amarillos?

Los personajes amarillos han dado lugar a diversas teorías sobre su creación.

Fue con la película ‘Gru, Mi Villano Favorito’ de 2010 cuando conocimos a unos personajes muy peculiares color amarillo, nombrados ‘Minions’, quienes cinco años después tuvieron su propia película.

Desde la primera aparición de los ‘Minions’ en la pantalla grande, estos llamaron la atención por su simpático aspecto, no solo era su color amarillo, también tenían gafas de uno o dos lentes, así como ropa de mezclilla muy curiosa y además no hablaban, solo emitían sonidos entre los que se escuchaban risas.

A propósito desde su primera aparición, comenzaron a circular diversas teorías en cuanto a la creación de estos llamativos personajes que incluso los relacionaban con la Segunda Guerra Mundial, con actos satánicos por su apariencia, entre otras cosas.

La verdadera historia de los Minions

Gracias a su popularidad e influencia en la sociedad, principalmente en la vida de los más pequeños, comenzaron las especulaciones de su historia, la cual se retoma con el reciente estreno de su nueva película ‘Minions: Nace un Villano’.

De acuerdo al canal ‘UniversOscuro’ en YouTube, una de las principales teorías sobre el origen de los ‘Minions’ fue la asociación que se les hizo con la experimentación durante la Segunda Guerra Mundial: Como las inyecciones en los ojos de niños para cambiarles el color, pues en aquellos tiempos los más pequeños eran como los “conejillos de indias” de los terribles experimentos en busca de la “raza pura”.

Entonces, durante el máximo apogeo de los ‘Minions’ comenzó a circular una fotografía en la que se podía observar a algunas personas con uniformes que aparentaban una imagen muy similar a la de los personajes amarillos: Inmediatamente comenzó el rumor de que se trataba de niños judíos que habrían sido secuestrados por los Nazis para realizar tareas forzadas.

A eso se sumó el hecho de que ‘Gru’, el villano para el que trabajaban los ‘Minions’, podría tratarse de una referencia a Adolf Hitler, aunado de que presentaba un pequeño acento al hablar confundido con el alemán. Esa teoría no es nada más que FALSA.

La fotografía de la que se comenta al principio se remonta a principios del siglo XX y se trata de los primeros buzos que no son niños, sino adultos listos para realizar sus prácticas de rescate.

Sobre el verdadero origen de los ‘Minions’, hace unos años, el español Sergio Pablos, creador y escritor de ‘Mi villano favorito’, fue cuestionado sobre los pequeños personajes amarillos.

“En una ocasión estaba viendo un documental sobre los nuevos trajes submarinos de Reino Unido y eso me dio una idea brillante, sin embargo, algo que no me convencía del todo pues tenía que parecer algo más agradable que terrorífico, así que pensé en una pastillas con gafas”.

Después de todo, la creación de los ‘Minions’ no estaría tan alejada de aquella imagen de principios del siglo XX que se hizo viral hace unos años.

Este es el video de ‘UniversOscuro’:





























